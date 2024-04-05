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Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос, будет ли Педро играть в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос, будет ли Педро играть в матче с «Балтикой»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, будет ли Педро играть в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Встреча состоится в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

— Педро будет играть на домашней арене?
— Посмотрим. У всех, кто готовится к игре, есть шансы. Посмотрим, как он будет работать в этот промежуток времени до матча. Посмотрим, насколько быстро он сможет восстановиться. Это два фактора, которые позволят нам принять решение, будет он играть в стартовом составе или нет, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стоит отметить, что Педро стал лучшим игроком «Зенита» в последнем матче команды со «Спартаком». Дубль бразильца принёс сине-бело-голубым победу в игре Кубка России (2:1).

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