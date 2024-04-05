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Семак: пожертвовать деньги с матча жертвам трагедии в «Крокусе» — абсолютно нормально

Семак: пожертвовать деньги с матча жертвам трагедии в «Крокусе» — абсолютно нормально
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение санкт-петербургского клуба пожертвовать деньги с матча Фонбет Кубка России с «Балтикой» жертвам трагедии в «Крокусе».

«Я не считаю этот жест уникальным. Это абсолютно нормально. И вообще помогать и делать что-то хорошее – это нормально. В этом нет ничего выдающегося. Это то, что должен обычный нормальный человек и клуб в той ситуации, в которой мы находимся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, с калининградской командой сине-бело-голубые сыграют в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

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