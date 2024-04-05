Клопп: гол Нуньеса «Шеффилду» — один из моих любимых за всё время существования футбола

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко отозвался о нападающем своей команды Дарвине Нуньесе, который забил первый гол в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

«Я бы предпочёл, чтобы к моменту первого нашего гола мы вели в счёте 5:0, но это сложно. Гол Нуньеса — один из моих любимых за всё время существования футбола. Я часто прошу его прессинговать соперника так высоко, но довольно редко удаётся подобраться так близко, чтобы заблокировать вынос голкипера. Он это сделал, здорово», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» по состоянию на сегодняшний день располагается на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 70 очков по результатам 30 игр.