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Клопп: гол Нуньеса «Шеффилду» — один из моих любимых за всё время существования футбола

Клопп: гол Нуньеса «Шеффилду» — один из моих любимых за всё время существования футбола
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко отозвался о нападающем своей команды Дарвине Нуньесе, который забил первый гол в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

«Я бы предпочёл, чтобы к моменту первого нашего гола мы вели в счёте 5:0, но это сложно. Гол Нуньеса — один из моих любимых за всё время существования футбола. Я часто прошу его прессинговать соперника так высоко, но довольно редко удаётся подобраться так близко, чтобы заблокировать вынос голкипера. Он это сделал, здорово», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» по состоянию на сегодняшний день располагается на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 70 очков по результатам 30 игр.

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Нуньес – 17'     1:1 Брэдли – 58'     2:1 Мак Аллистер – 76'     3:1 Гакпо – 90'    
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