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Агент Гарсия: Педро станет звездой Российской Премьер-Лиги

Агент Гарсия: Педро станет звездой Российской Премьер-Лиги
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Педро, поделился мнением об адаптации своего клиента в России.

«Педро всё ещё привыкает, адаптируется в России. Я уверен, он станет звездой РПЛ. Ему только 18 лет, представьте, что будет дальше», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Напомним, 18-летний Педро присоединился к петербургскому «Зениту» этой зимой. В составе сине-бело-голубых бразильский нападающий успел провести пять матчей во всех турнирах. Он отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение Педро с клубом Российской Премьер-Лиги рассчитано до 31 декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.

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