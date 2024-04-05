Клопп: посмотрел на календарь «Ливерпуля» и не понял, как вы могли подумать, что он лёгкий

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями насчёт того, что мерсисайдский клуб сейчас считают фаворитом гонки за чемпионский титул из-за самого лёгкого календаря, а также высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед».

«Должен ли «Ливерпуль» быть идеальным до конца сезона, чтобы выиграть титул? Очевидно, что так и есть в Премьер-лиге. Назовёте мне отличающиеся чемпионские гонки? Мы стали чемпионами (в сезоне-2019/2020), и это, очевидно, было решено довольно рано. Но в большинстве случаев это были сложные гонки, и сейчас она выглядят такой. Так что если гонка напряжённая, то лучшее место, где вы можете быть, — это быть в ней. Мы в ней, и это здорово. А теперь давайте продолжим борьбу, вот как это бывает.

Очевидно, что следующая игра будет важной, как и все остальные. Кто-то сказал, что у нас лучший список матчей или календарь. Я посмотрел на него и не понял, как вы могли так подумать. Может быть, я слишком негативен, но это сложные матчи, хорошие соперники. Но мы готовы и хотим участвовать в этой борьбе, так что посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.