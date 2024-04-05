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Шикунов: «Ростов» сейчас на ходу — у команды хороший эмоциональный фон

Шикунов: «Ростов» сейчас на ходу — у команды хороший эмоциональный фон
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Бывший спортивный директор футбольного клуба «Ростов» Александр Шикунов высказался о текущей форме команды. Напомним, жёлто-синие одержали победы в трёх матчах РПЛ после возобновления сезона, а также вышли в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Ростов» хорошо поработал на сборах и начал забивать. У них были моменты и осенью, но не забивали. Появился прессинг, хорошая физическая подготовка. У команды есть квалифицированные игроки в каждой линии. Они обыграли «Крылья» и «Краснодар», многие игроки съездили в сборную, что придало уверенности команде. У них сейчас хороший эмоциональный фон. «Ростов» на хорошем ходу», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Жёлто-синие по состоянию на сегодняшний день располагаются на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков по результатам 21 матча. В следующей игре внутреннего первенства команда Валерия Карпина встретится с «Сочи» на домашней арене.

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