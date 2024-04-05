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«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в «Реале» и готов заплатить € 200 млн — El Debate

«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в «Реале» и готов заплатить € 200 млн — El Debate
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Французский «Пари Сен-Жермен» хочет приобрести вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в качестве замены Килиану Мбаппе, который, вероятно, перейдёт в стан «сливочных» будущим летом. Об этом сообщает Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание El Debate.

По информации источника, парижане готовы заплатить «Реалу» € 200 млн. За игроком также следят английские «Ливерпуль» и «Челси».

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

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