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«Раньше вратари прыгали, а сейчас — падают». Дасаев — о российских голкиперах

«Раньше вратари прыгали, а сейчас — падают». Дасаев — о российских голкиперах
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Экс-вратарь «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о современных российских голкиперах.

«Раньше вратари прыгали, а сейчас – падают. Какие-то блоки, растопыривания взяли. Но это не работает. Я учу другому. Помимо наших вратарей, лучшими считаю Чеха и Таффарела. Я с ними разговаривал, они брали советскую систему. Были лучшими на выходах. Я вообще никогда не видел, чтобы бразильцы хорошо играли на выходах, а Таффарел и подчищал, и прыгал», — сказал Дасаев.

Напомним, Ринат Дасаев является воспитанником системы футбольного клуба «Волгарь». В «Спартак» вратарь перебрался в 1978 году, а к «Севилье» присоединился в 1988-м. Профессиональную карьеру футболист Дасаев завершил в 1991-м. В составе московского «Спартака» Дасаев дважды становился чемпионом СССР, признавался лучшим футболистом страны. Более 28 лет (с 24 августа 1987 года до 31 октября 2015 года) Ринат занимал первую строчку в списке членов клуба Льва Яшина. В составе сборной СССР дошёл до финала чемпионата Европы — 1988, где национальная команда Советского Союза уступила Нидерландам.

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