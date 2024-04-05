Марцел Личка заявил, что Зайнутдинов подошёл бы под игровой стиль «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка считает, что футболист «Бешикташа», ранее выступавший за ПФК ЦСКА, Бактиёр Зайнутдинов подошёл бы под игровой стиль бело-голубых. Личка назвал Зайнутдинова хорошим и умным футболистом.

«Бактиёр Зайнутдинов? Это игрок «Бешикташа». Помню его. Хороший и умный игрок. Смог ли бы он подойти под игровой стиль «Динамо»? Смог бы», — приводит слова Марцела Лички интернет-портал Legalbet.

Напомним, Бактиёр Зайнутдинов летом перебрался в турецкий «Бешикташ» из московского ЦСКА. Сумма трансфера, по информации интернет-портала Transfermarkt, составила € 4,5 млн. Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Зайнутдинов может вернуться в Россию. Интерес к игроку приписывали «Спартаку», а инсайдер Иван Карпов допустил, что Бактиёр мог бы пригодиться «Динамо».