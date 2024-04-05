Орлов: Коваленко с Ахметовым должны доказать свой профессионализм

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об игровой практике Александра Коваленко и Ильзата Ахметова в «Зените».

«Коваленко с Ахметовым ещё будут даваться шансы. Они же всё равно в команде. Вот они должны сейчас доказать свой профессионализм и улучшить качества. Ахметов считался техничным игроком, а какая сейчас польза от его техники? Он что, сделал хоть одну голевую передачу? Нет. А на него вообще-то рассчитывали. Но видите: его ставят полузащитником, а такие объёмы ему не покорить. Вы посмотрите, сколько бегает Вендел: 95-я минута, а он ещё прорывается к воротам. Эта выносливость, наверное, заложена на генетическом уровне. Понятно, что есть лидеры. Убери Мбаппе из «ПСЖ» — совсем другая команда будет. «Зенит» нулевых без Аршавина — то же самое. Так же Вендел сегодня важен для «Зенита». Как только его нет, и игра становится совсем другой. Просто потому что он здорово играет», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.