Беленов: уровень РПЛ упал — это 100%, раньше у нас играли Диарра, Это’О и другие звёзды

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов поделился мыслями о нынешнем уровне Российской Премьер-Лиги. По мнению вратаря, по качеству футбол в России не стал интереснее, а уровень чемпионата упал.

«Чемпионат стал интереснее? Смотря с какими сезонами сравнивать. Если брать сезоны с 2012 года по 2014-й, то точно нет. Если говорить про последние пять, то всё выравнялось. В плане качества футбол не стал интереснее, уровень нашего чемпионата упал — это 100%.

Раньше вы открывали программку перед матчем и видели фамилии футболистов, которые играли в мадридском «Реале», «Челси», условной «Барселоне». Лет 10 назад у нас играли Диарра, Это’О и многие другие звезды. Сейчас таких футболистов у нас нет.

Когда нас вернут в еврокубки, когда к нам поедут топовые футболисты, близкие по уровню с теми, кто играл у нас 10 лет назад, то, конечно, уровень поднимется», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 37-летний Александр Беленов провёл 16 матчей. Также на счету вратаря одна игра в Фонбет Кубке России. Ранее Беленов выступал за «Рубин», «Уфу», «Анжи», «Кубань», «Спартак» и «Салют».

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков после 21 матча. В 23-м туре чемпионата России воронежцы на выезде сыграют с московским ЦСКА в воскресенье, 7 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск.