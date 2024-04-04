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Игроки и тренерский штаб «Факела» посетили строящийся стадион клуба

Игроки и тренерский штаб «Факела» посетили строящийся стадион клуба
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Футболисты, тренерский штаб и персонал воронежского «Факела» посетили новый стадион клуба. Об этом сообщила пресс-служба «Факела».

«Тренеры, игроки и административный штаб «Факела» посетили стадион на улице Маршака. Представители нашей команды лично оценили прогресс в строительстве будущей домашней арены и остались довольны увиденным. Уже совсем скоро этот стадион станет центром большого футбольного праздника», — написано в заявлении клуба.

Видео доступно в сообществе «Факела» «ВКонтакте»

Ранее сообщалось, что на новом стадионе планируется начать сезон-2024/2025.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков после 21 матча. В 23-м туре чемпионата России воронежцы на выезде сыграют с московским ЦСКА в воскресенье, 7 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск.

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