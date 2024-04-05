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Шалимов — о победе «Зенита» над «Спартаком»: решило мастерство тех, кто вышел на замену

Шалимов — о победе «Зенита» над «Спартаком»: решило мастерство тех, кто вышел на замену
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Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов оценил победу санкт-петербургского «Зенита» в матче с красно-белыми. Встреча прошла в среду, 3 апреля, и завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Это был первый матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Если уравнивать настрой «Спартака» в первом тайме и «Зенита» во втором, то всё решило мастерство тех, кто у петербуржцев вышел на замену — оно на голову выше спартаковского. Вендел и Клаудиньо сделали разницу», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» одержал победу благодаря дублю 18-летнего бразильского нападающего Педро. Вендел отметился ассистом. В составе «Спартака» отличился Манфред Угальде с передачи Александра Соболева.

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