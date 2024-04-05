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«Очень больно». Игрок «Манчестер Юнайтед» Гарначо — о поражении в матче АПЛ с «Челси»

«Очень больно». Игрок «Манчестер Юнайтед» Гарначо — о поражении в матче АПЛ с «Челси»
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо высказался относительно матча 31-го тура чемпионата Англии с «Челси» (4:3), в котором «красные дьяволы» упустили победу, пропустив на 90+10-й и на 90+11-й минутах встречи.

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Галлахер – 4'     2:0 Палмер – 19'     2:1 Гарначо – 34'     2:2 Фернандеш – 39'     2:3 Гарначо – 67'     3:3 Палмер – 90+10'     4:3 Палмер – 90+11'    

«Очень больно. Мы заслуживали большего, мы отдали всё, но ничего не получили от этой игры. В воскресенье будет новая возможность показать то, на что мы способны. Спасибо фанатам, приезжающим в другие города, что всегда поддерживаете нас», — написал Гарначо в своей социальной сети.

Напомним, в воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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