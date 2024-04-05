Рио Фердинанд: матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» был похож на баскетбол

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал драматичное поражение манкунианцев в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (3:4). Напомним, лондонцы вырвали победу, забив на 90+10-й и 90+11-й минутах.

«Это было похоже на баскетбольный матч: вверх и вниз, вы атакуете, мы атакуем. Это было настораживающе для обеих команд. Когда пыль осядет, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» должны посмотреть на себя со стороны. В пяти лучших лигах Европы нет команды, которая пропустила бы больше ударов по воротам, чем «Манчестер Юнайтед» в 2024 году», — приводит слова Фердинанда Chelsea News.

После 29 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 43 очка и занимает 10-е место. В свою очередь, после 30 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке.