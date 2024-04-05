Рубен Аморим: не могу гарантировать, что останусь в «Спортинге»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим, в чьих услугах, по последней информации СМИ, заинтересованы «Ливерпуль» и «Барселона», высказался относительно своего будущего в португальском клубе.

«Нет, я не могу гарантировать, что останусь. Я дал слово и не могу от него отказаться. Если мы не завоюем титулы, то я покину «Спортинг». С самого начала было понятно, что это цель, которую я ставлю перед футболистами. Мы должны выигрывать титулы», — приводит слова Аморима Evening Standard.

Напомним, действующее трудовое соглашение Аморима со «Спортингом» рассчитано до лета 2026 года. Ранее появлялась информация, что в случае, если заграничный клуб захочет пригласить 39-летнего специалиста на работу летом 2024 года, то ему придётся выплатить зелёно-белым € 20 млн в качестве компенсации.