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Стало известно, сколько европейским грандам придётся заплатить «Спортингу» за Аморима

Стало известно, сколько европейским грандам придётся заплатить «Спортингу» за Аморима
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В «Спортинге» установили, что в случае если какой-либо клуб из-за пределов Португалии захочет взять на работу главного тренера команды Рубена Аморима, из-за чего специалисту придётся досрочно прекратить контракт с зелёно-белыми, то данному клубу нужно будет заплатить € 20 млн. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в случае если Аморима захочет пригласить на работу клуб из Португалии, тогда ему придётся заплатить «Спортингу» € 30 млн.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах 39-летнего специалиста заинтересован ряд европейских грандов, среди которых назывались «Ливерпуль», «Челси» и «Барселона». Действующее трудовое соглашение Аморима со «Спортингом» рассчитано до лета 2026 года.

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