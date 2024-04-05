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Игорь Шалимов оценил победу ЦСКА в матче Кубка России с «Балтикой»

Игорь Шалимов оценил победу ЦСКА в матче Кубка России с «Балтикой»
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Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Шалимов поделился впечатлениями от победы московского ЦСКА во встрече с калининградской «Балтикой». В среду, 3 апреля, армейцы одержали победу со счётом 1:0 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Давила – 39'    

«Отмечу супергол Давилы и то, что опять у армейцев была запара в самом конце, когда балтийцы вполне могли сравнять счёт. У «Балтики» очень понравился Козлов, наглый нападающий, мог сравнивать счёт», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА одержал победу благодаря голу чилийского нападающего Виктора Давилы. Футболист поразил ворота «Балтики» ударом в падении через себя. Мяч влетел в сетку от перекладины.

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