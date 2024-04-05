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ЦСКА анонсировал матч с «Факелом» в стиле «Секретных материалов»

Пресс-служба московского ЦСКА анонсировала встречу с воронежским «Факелом» видеороликом в стиле известного американского телесериала «Секретные материалы». Матч пройдёт в воскресенье, 7 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 14:00 мск.

В видеоролике нам показывают «ВЭБ Арену», на которой будет проведена игра, старую фотографию нападающего армейцев Антона Заболотного, картонную фигуру опытного голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева под популярную загадочную музыку из заставки сериала. В главных ролях представляют наставников команд — Владимира Федотова и Сергея Ташуева.

Видео можно посмотреть в сообществе ПФК ЦСКА во «ВКонтакте».

В данный момент ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 матче. «Факел» располагается на 11-й позиции с 26 очками после аналогичного количества встреч.