Президент «Атлетико»: Феликс? «Барселоне» повезёт, ведь она получит великолепного игрока

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением относительно будущего крайнего нападающего «матрасников» Жоау Феликса, который в нынешнем сезоне играет в «Барселоне» на правах аренды.

«Он играет в «Барселоне», и это нормально, что он хочет остаться там. «Барселоне» повезёт, ведь она получит великолепного игрока. Жоау — фантастический футболист. Он очень хорошо вписался в «Барселону», и мы желаем ему всей удачи в мире. Я не знаю, какую финансовую компенсацию мы получим. Это нужно спросить у специалистов по экономике», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

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Напомним, в нынешнем сезоне Феликс принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.