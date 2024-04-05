Защитник «Балтики» Андраде: благодаря тренировкам я уже что-то могу понимать на русском

Колумбийский защитник калининградской «Балтики» Кевин Андраде высказался об изучении русского языка. Андраде перешёл в «Балтику» из колумбийской «Америки» в зимнее трансферное окно.

«Мне кажется, более правильно стараться искать способы коммуникации с тренером самому, стараться понимать его объяснения на русском языке. Благодаря тренировкам я уже что-то могу понимать. Мне кажется, что это логично, что мы должны изучать русский язык, хотя бы элементарные слова, чтобы играть, чтобы одноклубники нас понимали на поле», – приводит слова Андраде Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Кевин Андраде провёл три матча. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.