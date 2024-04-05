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Валерий Газзаев: ретроматчи помогают обучить молодёжь истории через призму футбола

Валерий Газзаев: ретроматчи помогают обучить молодёжь истории через призму футбола
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Бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев отреагировал на победу Российского футбольного союза (РФС) в борьбе за награду Премии РБ за событие года. Им был признан ретроматч Победы между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком». Данное событие состоялось 1 мая 2023 года. Красно-белые выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Романа Павлюченко и Александра Самедова.

«Такие ретровстречи помогают обучить молодёжь истории через призму футбола, что очень важно. Потому что будущее есть только у той страны, которая отлично знает своё прошлое. Считаю, что подобные мероприятия нужно проводить чаще, так как история у нас большая и страна у нас большая и многонациональная.

И реставрация встречи сталинградского «Динамо» со «Спартаком» — отличный показатель того, что такой футбол популярен среди людей. На стадион в Волгограде пришли 36 тыс. зрителей. Так что это обязательно», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

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