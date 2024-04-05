В «Болонье» назвали неправдой информацию об интересе к Наиру Тикнизяну

Спортивный директор итальянской «Болоньи» Джованни Сартори ответил на вопрос о возможном интересе клуба к защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну. Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский клуб в ближайшее время может начать переговоры по переходу футболиста.

— «Болонья» проявляет интерес к Наиру Тикнизяну?

— Это неправда, — сказал Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Наир Тикнизян провёл 18 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил три голевые передачи. Также на счету защитника восемь игр, три гола и три результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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