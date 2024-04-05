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Федерация футбола Италии усилит меры по борьбе с расовой дискриминацией — ANSA

Прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) намерена ввести усиленные меры по борьбе с проявлениями расовой дискриминации в преддверии 31-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает ANSA.

По информации источника, FIGC хочет повысить уровень бдительности на стадионах и за их пределами, а также намерена пресекать какие-либо расистские скандирования или песни. Подчёркивается, что к людям, уличённым в проявлении расовой нетерпимости, будут проявляться суровые санкции.

Подобное усиление мер борьбы с расизмом обусловлено несколькими случаями проявления нетерпимости в последних матчах в Италии. Например, во время полуфинального матча Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио» (2:0) фанаты «орлов» оскорбляли по расовому признаку защитника туринского клуба Уэстона Маккенни.

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