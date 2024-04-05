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«Салернитана» на последних минутах спаслась от поражения в матче Серии А с «Сассуоло»

«Салернитана» на последних минутах спаслась от поражения в матче Серии А с «Сассуоло»
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Закончился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Салернитана» и «Сассуоло». Игра проходила на стадионе «Ареки» в Салерно. В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Матч завершился со счётом 2:2.

На 37-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Сассуоло» Арман Лорьенте. На 44-й минуте полузащитник Недим Байрами удвоил преимущество гостей. На 52-й минуте полузащитник Антонио Кандрева сократил отставание своей команды. На 90+1-й минуте хавбек «Салернитаны» Джулио Маджоре сравнял счёт в матче.

После 31 тура чемпионата Италии «Сассуоло» набрал 25 очков и занимает 19-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Серии А «Салернитана» заработала 15 очков и располагается на 20-й строчке.

Италия - Серия А . 31-й тур
05 апреля 2024, пятница. 21:45 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
2 : 2
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Лорьенте – 37'     0:2 Байрами – 44'     1:2 Кандрева – 52'     2:2 Маджоре – 90+1'    
Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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