«Салернитана» на последних минутах спаслась от поражения в матче Серии А с «Сассуоло»

Закончился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Салернитана» и «Сассуоло». Игра проходила на стадионе «Ареки» в Салерно. В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Матч завершился со счётом 2:2.

На 37-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Сассуоло» Арман Лорьенте. На 44-й минуте полузащитник Недим Байрами удвоил преимущество гостей. На 52-й минуте полузащитник Антонио Кандрева сократил отставание своей команды. На 90+1-й минуте хавбек «Салернитаны» Джулио Маджоре сравнял счёт в матче.

После 31 тура чемпионата Италии «Сассуоло» набрал 25 очков и занимает 19-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Серии А «Салернитана» заработала 15 очков и располагается на 20-й строчке.