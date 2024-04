Фабрицио Романо рассказал об отношении президента «Реала» Переса к Хаби Алонсо

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о симпатии президента «Реала» Флорентино Переса к главному тренеру «Байера» Хаби Алонсо.

«У Хаби Алонсо есть большой поклонник в мадридском «Реале» – Флорентино Перес. Он был влюблен в него с первого дня, ещё когда тот был игроком, из-за его стиля, его идей относительно настоящего и будущего.

Он всегда был одним из его любимых игроков и людей в клубе, и это чувство сохраняется. Перес считает, что у Алонсо есть всё, чтобы стать тренером «Реала».

Хаби очень умный человек. Он знает, что Анчелотти легендарный тренер, и он очень уважает его, но в «Реале» каждый год – это новая история. Он знает, что летом следующего года ситуация в клубе может измениться», — сказал Романо в эфире своего подкаста The Here We GO Podcast.

Ранее сообщалось, что Алонсо не покинет «Байер» по окончанию нынешнего сезона и продолжит работу в клубе.