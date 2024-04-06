Николо Дзаньоло может стать игроком «Наполи» — журналист ди Марцио

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24-летний атакующий полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло может стать игроком «Наполи». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, новоиспечённый спортивный директор неаполитанского клуба Джованни Манна является поклонником таланта Дзаньоло. Ранее Манна хотел пригласить итальянского футболиста в «Ювентус», где он работал в качестве спортивного директора молодёжной команды туринского клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Дзаньоло выступает в «Астон Вилле» на правах аренды.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.