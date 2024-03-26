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Игрок «Астон Виллы» Дзаньоло: Эмери находится на одном уровне с Гвардиолой и Клоппом

Игрок «Астон Виллы» Дзаньоло: Эмери находится на одном уровне с Гвардиолой и Клоппом
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Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло поделился мнением о главном тренере бирмингемской команды Унаи Эмери.

«Унаи Эмери — один из лучших тренеров в мире. Он на одном уровне с Пепом Гвардиолой, Клоппом и Моуринью. Это правда, что у меня не так много игрового времени, и я ожидал большего. Но я достаточно честен для того, чтобы сказать, что Эмери — тренер мирового класса», — приводит слова Дзаньоло журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Эмери занял пост главного тренера «Астон Виллы» в ноябре 2022 года. После 29 туров нынешнего сезона чемпионата Англии подопечные испанского специалиста набрали 56 очков и на текущий момент занимают четвёртое место, отставая от лидирующего «Арсенала» на восемь очков.

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