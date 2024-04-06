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Далер Кузяев — в заявке «Гавра» на матч 28-го тура Лиги 1 с «Лансом»

Российский полузащитник Далер Кузяев включён в заявку на матч 28-го тура французской Лиги 1, в котором «Гавр» сыграет с «Лансом». Об этом сообщает пресс-служба «Гавра».

Эта игра пройдёт на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье. Матч начнётся в 18:00 мск.

После 27 туров чемпионата Франции «Ланс» набрал 42 очка и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Лиги 1 «Гавр» заработал 27 очков и расположился на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне французского чемпионата команды встречались в матче 9-го тура. В том противостоянии «Гавр» и «Ланс» сыграли вничью со счётом 0:0.

Напомним, в текущем сезоне Кузяев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.