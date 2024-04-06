Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Далер Кузяев — в заявке «Гавра» на матч 28-го тура Лиги 1 с «Лансом»

Далер Кузяев — в заявке «Гавра» на матч 28-го тура Лиги 1 с «Лансом»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник Далер Кузяев включён в заявку на матч 28-го тура французской Лиги 1, в котором «Гавр» сыграет с «Лансом». Об этом сообщает пресс-служба «Гавра».

Франция - Лига 1 . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ланс
Ланс
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эта игра пройдёт на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье. Матч начнётся в 18:00 мск.

После 27 туров чемпионата Франции «Ланс» набрал 42 очка и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Лиги 1 «Гавр» заработал 27 очков и расположился на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне французского чемпионата команды встречались в матче 9-го тура. В том противостоянии «Гавр» и «Ланс» сыграли вничью со счётом 0:0.

Напомним, в текущем сезоне Кузяев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Эксклюзив
Отец Кузяева рассказал, когда Далер прибудет в расположение «Гавра» из сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android