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«Пляж в 30 метрах». Игрок «Реала Сосьедад» Захарян — о жизни в Испании

«Пляж в 30 метрах». Игрок «Реала Сосьедад» Захарян — о жизни в Испании
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о том, как он живёт в Испании.

«Как город в целом? Красивый, пляж в 30 метрах. Живу как король? Это прикольно (смеётся)», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Динамо».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, российский футболист перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом.

Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0). Российский полузащитник вышел на поле на 66-й минуте, а на 68-й минуте забил гол. В матче 30-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (0:1) Захарян отметился результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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