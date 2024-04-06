«Может, ещё увидимся, скучаю». Захарян — болельщикам «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, ныне выступающий за испанский «Реал Сосьедад», обратился к болельщикам бело-голубых.

«Болельщикам огромное спасибо за поддержку. Скучаю, и, может, ещё увидимся», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Динамо».

Напомним, Захарян выступал за взрослую команду «Динамо» с 2021 по 2023 год. За этот период он принял участие в 89 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 25 результативными передачами.

Российский полузащитник перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом. Он забил дебютный гол за испанскую команду в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0). Российский полузащитник вышел на поле на 66-й минуте, а на 68-й минуте забил гол. В матче 30-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:0) Захарян отметился результативной передачей.