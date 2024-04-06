Постекоглу: игрок, который хочет выиграть Лигу чемпионов, не перейдёт в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу ответил на вопрос, какого футболиста он хотел бы видеть в своей команде.

«Если игрок хочет победить в Лиге чемпионов и это всё, что ему нужно, то он не станет переходить в «Тоттенхэм». Он просто перейдёт в клуб Лиги чемпионов. Я хочу, чтобы в «Тоттенхэм» приходили люди, которые знают этот клуб и понимают, с какой проблемой мы столкнулись.

Перед нами стоит вызов. Мы отличаемся от других клубов тем, что какое-то время не добивались успехов, поэтому я ищу человека определённого типа, который скажет: «Знаете что, хоть они и не в Лиге чемпионов, но, если я выиграю с ними [трофей], это может что-то значить для моей карьеры. Я готов к этому бою», — приводит слова Постекоглу журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, последним трофеем, который выигрывал «Тоттенхэм», был Кубок лиги 2008 года.

После 30 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 57 очков и занимает пятое место.