Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал ничейный результат в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1).

«Здесь всегда тяжёлая игра, у них большая, сильная команда, они сидят глубоко и не отдают слишком много места и времени. Думаю, что по большей части мы справились с этим довольно хорошо.

Мы забили отличный гол, и у нас было ещё несколько шансов повторить это, но мы их упустили. Затем они забили со стандарта, это представляет собой большую угрозу. Но думаю, что с остальным мы справились очень хорошо, как и в обороне с их переходными моментами и контратаками.

В нашей передней трети нам не хватает немного спокойствия и ясности. Мы попадали в некоторые хорошие позиции и должны были добиться лучших результатов. Нужно немного веры, лучшего понимания со стороны ребят, когда мы подбираемся так близко. Я не могу винить ребят за недостаток старания сегодня вечером, мы знаем, что можем быть лучше в определённых областях, но в то же время мы довольно хорошо справились с действительно сложной командой на выезде», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».