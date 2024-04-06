Булыкин: «Динамо» борется за высокие места, а «Спартак» никак не может набрать хороший ход

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и столичным «Спартаком». Встреча пройдёт в воскресенье, 7 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

«И «Динамо», и «Спартак» подходят к матчу после поражений от «Ростова» и «Зенита». Сейчас команды хотят показать своим болельщикам другую игру, поэтому будут хорошо настроены.

Если не учитывать матч с «Ростовом», то «Динамо», конечно, смотрелось предпочтительнее «Спартака» по игре. Плюс они играют дома, поэтому есть небольшое преимущество. Однако оно почти ни на что не влияет, и всё зависит от конкретной игры. Тем более это дерби. Надеюсь, что этот матч не будет аккуратным, скучным, а наоборот. «Динамо» борется за высокие места, а «Спартак» никак не может набрать хороший ход.

Поэтому нужно забыть поражение от «Ростова» и в игре со «Спартаком» показать, что это была досадная и неожиданная оплошность», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.