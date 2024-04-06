Бензема: не могу приносить победы команде в одиночку, мне нужна помощь, как была в «Реале»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил на вопрос, почему его игра в саудовском клубе отличается от той, которую он демонстрировал в мадридском «Реале».

«Дело в том, что это совсем другая команда, имеющая другое название. Мне нужна помощь. Мне нужен кто-то, кто поможет мне на поле. Я не принесу победу в одиночку. Мне нужны другие футболисты и ещё некоторые другие вещи», — приводит слова Бензема Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 36-летний футболист перешёл в «Аль-Иттихад» из «Реала» минувшим летом. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и восемью результативными передачами.

Выступая за мадридский клуб, Бензема выигрывал награду лучшему футболисту года — «Золотой мяч» (2022 г.).