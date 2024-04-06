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Карим Бензема ответил на вопрос о возможном уходе из «Аль-Иттихада» летом

Карим Бензема ответил на вопрос о возможном уходе из «Аль-Иттихада» летом
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Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказался относительно своего потенциального ухода из саудовского клуба грядущим летом.

«Посмотрим. Для меня самое важное происходит здесь и сейчас. Увидим, что произойдёт в будущем. Каждый день так много новостей», — приводит слова Бензема журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что у французского футболиста есть конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо.

Бензема присоединился к саудовскому клубу минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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