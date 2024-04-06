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«Барселона» связалась с агентом Педри с целью продления контракта игрока — MD

«Барселона» связалась с агентом Педри с целью продления контракта игрока — MD
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«Барселона» связалась с агентом 21-летнего центрального полузащитника сине-гранатовых Педри с целью обсуждения пролонгации трудового соглашения с ним. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, данный документ является не только предложением о продлении контракта, но и заявлением о намерениях в отношении футболиста, в котором каталонский клуб видит один из основных элементов команды.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, действующее трудовое соглашение Педри с «Барселоной» истекает летом 2026 года.

Испанский футболист выступает за каталонский клуб с 2019 года. За этот период он принял участие в 133 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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