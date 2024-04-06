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«Урал» — «Крылья Советов»: Амар Рахманович открыл счёт и вывел самарцев вперёд

«Урал» — «Крылья Советов»: Амар Рахманович открыл счёт и вывел самарцев вперёд
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча проводится на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Рахманович – 16'     1:1 Каштанов – 41'     1:2 Рахманович – 79'    
Удаления: Итало – 61' / нет

На 16-й минуте боснийский игрок «Крыльев Советов» Амар Рахманович открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Самарцы вошли в штрафную правее центра, Роман Ежов нанёс плотный удар, который Илья Помазун отразил. Через несколько секунд уже Франко Ороско пробил, Илья в падении и с этим ударом справился, а затем попытался угадать направление удара Рахмановича, к которому отскочил мяч, но прыгнул не в тот угол.

«Крылья Советов» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков в 21 проведённом матче. «Урал» располагается на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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