Гуренко — об интересе «Ювентуса» к Митаю: нужно посмотреть, как он проявит себя на Евро

Бывший хавбек «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о 20-летнем левом защитнике железнодорожников Марио Митае.

«У него хорошая левая нога, он может сыграть на нескольких позициях, да и это ещё молодой футболист, которому есть куда расти. У него есть такое качество, что он не отделывается от мяча, это игровик, действует спокойно, хорош в отборе, владеет передачей и может обыграть. Но ещё надо прогрессировать и прибавлять.

Сложно говорить на тему интереса «Ювентуса» к нему. Когда нет еврокубков, сложно оценивать качество футболиста. Нужно посмотреть, как он себя проявит за сборную на Евро, там будет понятно, какого уровня это футболист», — приводит слова Гуренко Legalbet.

Напомним, Митай является игроком сборной Албании, квалифицировавшейся в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт грядущим летом в Германии. Албанская национальная команда сыграет в одной группе с Испанией, Хорватией и Италией.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ювентус» интересуется Митаем. Сообщалось, что скауты туринского клуба следили за игрой 20-летнего футболиста во время минувшего товарищеского матча с Чили (0:3). По имеющимся данным, «Ювентус» устраивает сумма, которую может запросить «Локомотив» за Митая, а также его потенциальная заработная плата.