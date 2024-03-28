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Булыкин: предложение «Ювентуса» приходит раз в жизни — Митай захочет, чтобы его отпустили

Булыкин: предложение «Ювентуса» приходит раз в жизни — Митай захочет, чтобы его отпустили
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника железнодорожников Марио Митая в итальянский «Ювентус».

«Если есть интерес со стороны «Ювентуса» к Митаю, то можно продать Марио в летнее трансферное окно. Почему нет? Будет время, чтобы подыскать замену, а сумма € 8-10 млн для любого бюджета клуба РПЛ будет достойным предложением.

Конечно, Митай сразу же захочет перейти в «Ювентус», если будет какое-то конкретное предложение. Думаю, Марио будет разговаривать с руководством «Локомотива», чтобы его как можно быстрее отпустили, потому что предложение от «Ювентуса» поступает раз в жизни, а некоторым даже и не поступает», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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