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«ПСЖ» прервал переговоры о продлении брата Мбаппе после решения Килиана покинуть клуб

«ПСЖ» прервал переговоры о продлении брата Мбаппе после решения Килиана покинуть клуб
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Руководство «ПСЖ» приняло решение прервать переговоры о пролонгации трудового соглашения с 17-летним полузащитником Этаном Мбаппе — братом нападающего французского гранда Килиана Мбаппе. Это произошло после того, как последний сообщил, что покинет парижский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает AS со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, интерес к Этану Мбаппе проявляют другие клубы из Франции, а также из Германии.

Напомним, ранее появлялась информация, что уход Килиана Мбаппе из клуба не повлияет на переговорный процесс о продлении контракта с его братом, заканчивающегося грядущим летом.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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