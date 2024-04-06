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Дубль Де Брёйне помог «Манчестер Сити» обыграть «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура АПЛ

Дубль Де Брёйне помог «Манчестер Сити» обыграть «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура АПЛ
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Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Пол Тирни. Матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 4:2.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Жан-Филипп Матета. На 13-й минуте полузащитник гостей Кевин Де Брёйне сравнял счёт в матче. На 47-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис вывел свою команду вперёд. На 66-й минуте нападающий Эрлинг Холанд забил третий гол гостей. На 70-й минуте Кевин Де Брёйне оформил дубль. На 86-й минуте нападающий Одсонн Эдуар забил второй гол «Кристал Пэлас» в матче.

После 31 матча чемпионата Англии «Кристал Пэлас» набрал 30 очков и занимает 14-е место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр английской Премьер-лиги заработал 70 очков и расположился на второй строчке.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии команды встречались в матче 17-го тура. В том противостоянии «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью со счётом 2:2.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Матета – 3'     1:1 Де Брёйне – 13'     1:2 Льюис – 47'     1:3 Холанд – 66'     1:4 Де Брёйне – 70'     2:4 Эдуар – 86'    
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