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Канчельскис: в матче «Динамо» — «Спартак» будет бескомпромиссная борьба

Канчельскис: в матче «Динамо» — «Спартак» будет бескомпромиссная борьба
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» — уникальная команда, где постоянно какие-то новости. Поэтому прежде чем говорить о будущем Абаскаля, нужно посмотреть, как пройдёт игра с «Динамо», а уже потом судить по результату матча. Дерби есть дерби. Поэтому обе команды могут закрыть глаза и не вспоминать, что было раньше. У каждой команды стоит задача победить и взять три очка. В этой игре будет бескомпромиссная борьба. Интересно посмотреть, в каком состоянии находятся команды», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

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