Канчельскис: в матче «Динамо» — «Спартак» будет бескомпромиссная борьба

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком».

«Спартак» — уникальная команда, где постоянно какие-то новости. Поэтому прежде чем говорить о будущем Абаскаля, нужно посмотреть, как пройдёт игра с «Динамо», а уже потом судить по результату матча. Дерби есть дерби. Поэтому обе команды могут закрыть глаза и не вспоминать, что было раньше. У каждой команды стоит задача победить и взять три очка. В этой игре будет бескомпромиссная борьба. Интересно посмотреть, в каком состоянии находятся команды», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.