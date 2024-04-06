Губернатор Самарской области Азаров отреагировал на победу «Крыльев Советов» над «Уралом»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил «Крылья Советов» с победой над екатеринбургским «Уралом» (2:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Поздравляю нашу команду и болельщиков с победой! Соперник с первых минут играл жёстко, даже скорее грубо, в попытке подавить нашу техничную и комбинационную команду — а иногда было ощущение, что и запугать. Но как показала игра — не на тех напали.

Наши парни выстояли, вновь проявили настоящий волжский характер и отстояли победу. «Крылья» показали, что и в жёсткой игре знают, как побеждать. На поле была настоящая команда, каждый бился за команду и за ромб «Крыльев Советов». Мужики!

Всех ребят и болельщиков поздравляю с такой победой и с такой командой! Браво!» – приводит слова Азарова пресс-служба самарского клуба.

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Благодаря этой победе самарцы поднялись на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 22 матчах. «Урал» находится на 13-м месте с 20 очками после аналогичного количества встреч.