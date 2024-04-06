Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области Азаров отреагировал на победу «Крыльев Советов» над «Уралом»

Губернатор Самарской области Азаров отреагировал на победу «Крыльев Советов» над «Уралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил «Крылья Советов» с победой над екатеринбургским «Уралом» (2:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Рахманович – 16'     1:1 Каштанов – 41'     1:2 Рахманович – 79'    
Удаления: Итало – 60' / нет

«Поздравляю нашу команду и болельщиков с победой! Соперник с первых минут играл жёстко, даже скорее грубо, в попытке подавить нашу техничную и комбинационную команду — а иногда было ощущение, что и запугать. Но как показала игра — не на тех напали.

Наши парни выстояли, вновь проявили настоящий волжский характер и отстояли победу. «Крылья» показали, что и в жёсткой игре знают, как побеждать. На поле была настоящая команда, каждый бился за команду и за ромб «Крыльев Советов». Мужики!

Всех ребят и болельщиков поздравляю с такой победой и с такой командой! Браво!» – приводит слова Азарова пресс-служба самарского клуба.

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Благодаря этой победе самарцы поднялись на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 22 матчах. «Урал» находится на 13-м месте с 20 очками после аналогичного количества встреч.

Материалы по теме
Как же арбитры помогли «Крыльям»: сначала удаление, а потом и пенальти! Бедный «Урал»
Как же арбитры помогли «Крыльям»: сначала удаление, а потом и пенальти! Бедный «Урал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android