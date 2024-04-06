«Бавария» сенсационно проиграла «Хайденхайму», ведя с разницей в два мяча

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Фойт-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Шредер. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В первом тайме мюнхенцы забили дважды — в их составе постарались Гарри Кейн и Серж Гнабри. Но «Хайденхайм» перевернул ход матча усилиями Кевина Сесса и Тима Кляйндинста, который оформил дубль.

После 28 туров чемпионата Германии «Хайденхайм» набрал 33 очка и на текущий момент занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Бундеслиги «Бавария» заработала 60 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне Бундеслиги команды встречались в матче 11-го тура. В том противостоянии мюнхенский клуб выиграл у «Хайденхайма» со счётом 4:2. До этого последний раз команды встречались в матче 1/4 финала Кубка Германии сезона-2018/2019. В той игре «Бавария» обыграла «Хайденхайм» со счётом 5:4.