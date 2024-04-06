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Лепёхин: «Зенит» в матче с «Балтикой» может сам себе преподнести сюрприз и потерять очки

Лепёхин: «Зенит» в матче с «Балтикой» может сам себе преподнести сюрприз и потерять очки
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Балтикой» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда ждём побед от «Зенита», но не всегда это случается. Тем не менее для меня ничего не меняется. «Зенит», как был фаворитом в любой игре чемпионата, так и остаётся, не смотря на осечки. Трудно судить, сможет ли «Балтика» удивить «Зенит», но любая команда может преподнести сюрприз. «Зенит» — это та команда на данный момент, которая может сама себе преподнести сюрприз.

«Зениту» помимо мастерства ещё нужно включать какое-то движение, мотивацию и самоотдачу. Если это всё будет, то «Зенит» не будет терять очки», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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