Лепёхин: «Зенит» в матче с «Балтикой» может сам себе преподнести сюрприз и потерять очки

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Балтикой» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 16:30 мск.

«Всегда ждём побед от «Зенита», но не всегда это случается. Тем не менее для меня ничего не меняется. «Зенит», как был фаворитом в любой игре чемпионата, так и остаётся, не смотря на осечки. Трудно судить, сможет ли «Балтика» удивить «Зенит», но любая команда может преподнести сюрприз. «Зенит» — это та команда на данный момент, которая может сама себе преподнести сюрприз.

«Зениту» помимо мастерства ещё нужно включать какое-то движение, мотивацию и самоотдачу. Если это всё будет, то «Зенит» не будет терять очки», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.