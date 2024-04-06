Агент Обухова: к Владимиру есть интерес от других клубов, но в переговоры не вступаем

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы футболиста «Оренбурга» Владимира Обухова, ответил на вопрос о будущем своего клиента. По его словам, судьба нападающего определится в мае.

«На данный момент «Оренбург» не выходил с официальным предложением о продлении трудового договора, но как правило, такие вопросы решаются перед самым окончанием сезона. Думаю, в мае все будет понятно. Но в «Оренбурге» ценят свои кадры, полагаю, все будет хорошо.

Что касается интереса других клубов, он есть, однако ни в какие переговоры мы не вступаем, поскольку у нас действующий контракт», – приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующее соглашение 32-летнего нападающего Владимира Обухова с «Оренбургом» истекает в конце сезона.

Напомним, в текущем сезоне Владимир Обухов провел за «Оренбург» 21 матч. Он забил четыре гола.