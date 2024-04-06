«Штутгарт» обыграл «Боруссию» Д в 28-м туре Бундеслиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Маттиас Йёлленбек. Гости одержали победу в матче со счётом 1:0.

На 64-й минуте матча гол забил нападающий гостей Серу Гирасси. Голевая передача в этой атаке на счету нападающего Джейми Левелинга.

«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 28 матчей. «Боруссия» находится на пятом месте, заработав 53 очка.

Последний раз команды встречались между собой в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Этот матч завершился победой «Штутгарт» со счётом 2:0.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте