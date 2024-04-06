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«Штутгарт» обыграл «Боруссию» Д в 28-м туре Бундеслиги

«Штутгарт» обыграл «Боруссию» Д в 28-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Маттиас Йёлленбек. Гости одержали победу в матче со счётом 1:0.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
0 : 1
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Гирасси – 64'    

На 64-й минуте матча гол забил нападающий гостей Серу Гирасси. Голевая передача в этой атаке на счету нападающего Джейми Левелинга.

«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 28 матчей. «Боруссия» находится на пятом месте, заработав 53 очка.

Последний раз команды встречались между собой в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Этот матч завершился победой «Штутгарт» со счётом 2:0.

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