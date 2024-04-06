ЭСК: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) приняла решение, что арбитру Артёму Чистякову следовало назначить 11-метровый удар в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России между «Ахматом» и «Оренбургом» после фола защитника грозненцев Ясмина Челиковича на игроке гостей Николае Титкове.

«Футболист «Ахмата» Ясмин Челикович нарушает правила в единоборстве за мяч в собственной штрафной площади с игроком «Оренбурга» Николаем Титковым. Он совершает контакт с опорной ногой нападающего в безрассудном подкате, прежде чем коснуться мяча.

Комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение игроку «Ахмата» в данном игровом эпизоде. Комиссия отмечает, что ВАР должен был вмешаться в данную ситуацию и пригласить судью для просмотра эпизода на мониторе, чего не произошло по причине неправильной оценки ВАР данного эпизода при проверке», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

Матч «Ахмат» — «Оренбург» состоялся 4 апреля. Встреча проводилась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Игра закончилась победой гостей — 1:0. Единственный гол в матче был забит на 88-й минуте. Защитник хозяев Милош Шатара отправил мяч в собственные ворота.