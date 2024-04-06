Канчельскис: желаю Адиеву вытащить «Ахмат» из низа турнирной таблицы

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера «Ахмата».

«Естественно, Магомеда Адиева взяли не для того, чтобы «Ахмат» вылетел в Первую лигу. Его брали, чтобы он как-то выпрямил ситуацию в команде. Поэтому будем смотреть и следить за ним. Сборная Казахстана — это сборная, а клуб — это клуб. Это разные вещи. Я Адиева знаю, много с ним работали. Я желаю ему удачи, успеха и чтобы вытащил команду из низа турнирной таблицы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в четверг, 4 марта, Мирослав Ромащенко покинул пост главного тренера «Ахмата». На следующий день на его место был назначен Магомед Адиев.