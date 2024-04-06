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Канчельскис: желаю Адиеву вытащить «Ахмат» из низа турнирной таблицы

Канчельскис: желаю Адиеву вытащить «Ахмат» из низа турнирной таблицы
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера «Ахмата».

«Естественно, Магомеда Адиева взяли не для того, чтобы «Ахмат» вылетел в Первую лигу. Его брали, чтобы он как-то выпрямил ситуацию в команде. Поэтому будем смотреть и следить за ним. Сборная Казахстана — это сборная, а клуб — это клуб. Это разные вещи. Я Адиева знаю, много с ним работали. Я желаю ему удачи, успеха и чтобы вытащил команду из низа турнирной таблицы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в четверг, 4 марта, Мирослав Ромащенко покинул пост главного тренера «Ахмата». На следующий день на его место был назначен Магомед Адиев.

Турнирная таблица РПЛ
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